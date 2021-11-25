Subaru представила WRX S4 для Японии: названы цены

Компания Subaru приступила к приему заказов на новое поколение спортивного седана WRX S4, разработанного для внутреннего рынка Японии. Международная версия этой модели была представлена еще в сентябре, а теперь пришло время дебюта японского варианта.

От глобальной модификации WRX S4 практически не отличается. В основе седана лежит та же платформа SGP (Subaru Global Platform), которая ранее использовалась при создании нового Levorg. По сравнению с предыдущей генерацией в WRX S4 инженеры увеличили жесткость кузова на кручение на 28 процентов, а также увеличили жесткость точек крепления подвески сразу на 75%.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости отныне крепится напрямую к кузову, а не к подрамнику. Такое решение позволило снизить центр тяжести. С целью снижения массы машины из алюминия были выполнены даже передние крылья.

Не обошла смена поколения и изменения под капотом. На место легендарного 2-литрового двигателя EJ20 пришел 2,4-литровый мотор FA24. Мощность агрегата составляет 275 лошадиных сил, а крутящий момент равен 375 Нм. Заявленный расход топлива в смешанном цикле равен 9,3-литрам на 100 километров.

Продавать WRX S4 в Японии будут исключительно с обновленным вариатором (на мировом рынке WRX представлен и с МКПП). Переключать виртуальные диапазоны можно будет посредством подрулевых рычажков.

Цены на Subaru WRX S4 на японском рынке начинаются от 4 миллионов 4 тысяч иен или 2 миллиона 590 тысяч рублей. Первые поставки клиентам запланированы на начало 2022 года.