ДомойАвтоновости сегодняДизайн Subaru WRX 2022 раскрыли до премьеры

Дизайн Subaru WRX 2022 раскрыли до премьеры

От: Ростислав Архипов
f679bd721a5a6036c60b06d495b94fc3d81d8e0a

Премьера нового поколения Subaru WRX должна состояться буквально на днях, но как будет выглядеть автомобиль уже известно благодаря дилерской утечке. Фотографии машины с нескольких ракурсов появились на одном из сайтов «Субару». Позже снимки были удалены, но, как известно, интернет помнит все.

Как видно на первых фото WRX 2022 без камуфляжа, японский спортседан получит оформление передней части в стиле концепт-кара Viziv Perrofmance STI: у серийной модели будет похожая решетка радиатора, бумарангоподобная оптика и воздухозаборник, установленный на капоте. Сбоку – арки неправильной формы, нарочито подчеркнутые пластиковым обвесом. 

Снимок экрана 2021 09 10 в 18.56.15

В основу нового поколения Subaru WRX должна лечь платформа SGP. Для нее предусмотрен 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 300 л.с., работающий в связке как с МКПП, так и вариатором Lineatronic. Привод – полный Simmetrical AWD. 

Более экстремальная версия WRX STI должна дебютировать в 2022 году. Для нее могут сохранить тот же двигатель, что и в обычном спортивном седане, но форсировать его до 350 лошадиных сил. 

Предыдущая статьяВ России заметили новый кроссовер Geely KX11
Следующая статьяChery показала новый кроссовер для РФ размером с Toyota Highlander

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Chery показала новый кроссовер для РФ размером с Toyota Highlander

Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера своего премиального суббренда Exeed, который должен выйти на российский рынок до конца 2021 года. Автомобиль, габариты...

Дизайн Subaru WRX 2022 раскрыли до премьеры

В России заметили новый кроссовер Geely KX11

На продажу выставили машины из фильма «Безумный Макс»

Катафалк «Аурус Лафет»: первые фотографии

5 фактов о новом Kia Cerato, о которых нужно знать

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+