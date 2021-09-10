Дизайн Subaru WRX 2022 раскрыли до премьеры

Премьера нового поколения Subaru WRX должна состояться буквально на днях, но как будет выглядеть автомобиль уже известно благодаря дилерской утечке. Фотографии машины с нескольких ракурсов появились на одном из сайтов «Субару». Позже снимки были удалены, но, как известно, интернет помнит все.

Как видно на первых фото WRX 2022 без камуфляжа, японский спортседан получит оформление передней части в стиле концепт-кара Viziv Perrofmance STI: у серийной модели будет похожая решетка радиатора, бумарангоподобная оптика и воздухозаборник, установленный на капоте. Сбоку – арки неправильной формы, нарочито подчеркнутые пластиковым обвесом.

В основу нового поколения Subaru WRX должна лечь платформа SGP. Для нее предусмотрен 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 300 л.с., работающий в связке как с МКПП, так и вариатором Lineatronic. Привод – полный Simmetrical AWD.

Более экстремальная версия WRX STI должна дебютировать в 2022 году. Для нее могут сохранить тот же двигатель, что и в обычном спортивном седане, но форсировать его до 350 лошадиных сил.