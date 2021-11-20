Новый кроссовер Chery Omoda 5 привезут в Россию

Компания Chery рассматривает возможность расширение своей SUV-линейки на российском рынке новым кроссовером, Omoda 5, который только что представили на автосалоне в Гуанчжоу.

Информация о том, что Chery Omoda 5 будет продаваться на только на родине, но и в других странах, появилась на официальном сайте марки. Причем машину предложат более чем в 30 странах мира, в числе которых значится и Россия.

Длина нового кроссовера «Чери» составляет 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1585 мм. Размер колесной базы равен 2630 мм. Дизайн «паркетника» разработали с оглядкой на современные тенденции в сегменте SUV, поэтому экстерьер автомобиля чем-то напоминает Changan Uni-T и Haval Jolion, ну а интерьер копирует «одноклассников».

Машине досталась безрамочная радиаторная решётка, 2-этажная головная оптика и задние фонари, объединенные в единый кластер. Кузов выполнен в использованием резких линий, а крыша имеет наклон в районе задних стоек.

В салоне дизайнеры «Чери» использовали популярное решение с объединенными в один блок дисплеями цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, а также установили в Omoda 5 широкий тоннель с полочкой и подлокотником и усеченное по хорде рулевое колесо. Количество физических клавиш сведено к минимуму.

Привод нового кроссовера Chery может быть только передним, но сзади заявлена «многорычажка». Двигатель для новинки предложат только один – это 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 186 лошадиных сил, агрегатированный 7-диапазонным «роботом» DCT.