Неофициальный цифровой рендер новой Toyota Estima (2028)

Минивэн Toyota Estima, известный округлым кузовом и необычной для своего времени компоновкой, может вернуться в продажу в Японии после продолжительного перерыва.

Estima представляет собой трехрядный минивэн, дебютировавший в 1990 году. Его рекламный слоган «Гениальное яйцо Toyota» отражал главную особенность автомобиля: обтекаемый кузов с плавными линиями, напоминающий яйцо. Конструкция с низким центром тяжести и горизонтально расположенным двигателем под полом помогала совместить просторный салон с устойчивым поведением на дороге.

Второе поколение «Эстимы» появилось в 2000 году, третье – в 2006-м. Машина оставалась в продаже на японском рынке почти три десятилетия, но в октябре 2019 года Toyota прекратила ее производство. Продажи завершились в 2020 году. С тех пор в модельном ряду марки освободилось место для минивэна с более обтекаемым кузовом, который мог бы отличиться от привычных угловатых представителей сегмента.

Как сообщает японское издание Kuruma-News, сейчас Toyota работает над новой генерацией Estima, которая может появиться в продаже в ближайшие годы. Ожидается, что машина займет собственное место рядом с моделями Alphard и Vellfire, но получит немного другую концепцию, чтобы не создавать им конкуренцию.

Под одной из версий автомобиль может вернуться к первоначальной идее и получить низкий центр тяжести, обтекаемый силуэт и настройки, рассчитанные на комфортное управление в дальних поездках.

Неофициальный цифровой рендер новой Toyota Estima (2028)

Снаружи минивэн должен примерить актуальный фирменный стиль Toyota с передней частью, оформленной в духе «молота», узкими светодиодными дневными ходовыми огнями и отдельно расположенными блоками фар. Двухэтажная оптика и цельные обтекаемые поверхности по задумке авторов рендеров должны подчеркнуть аэродинамический характер машины.

Подробностей о силовой установке новой Estima пока нет. Теоретически минивэн мог бы получить полностью электрическую систему, но у крупных электрокаров в Японии сейчас есть проблемы, связанные с зарядной инфраструктурой и высокой стоимостью батарей.

Куда более реалистичным вариантом инсайдеры называют гибрид HEV или даже подключаемую гибридную систему PHEV, которая могла бы обеспечить этой модели частичные характеристики электромобиля (небольшой запас хода на электротяге для езды по городу).

В случае, если Toyota действительно вернет в свою линейку минивэн Estima, машина должна будет увидеть свет осенью 2027 года в виде прототипа, а серийная версия автомобиля, скорее всего, дебютирует только в 2028-м.

Предполагаемый диапазон цен на новинку может составить от 5,5 до 7,5 млн иен (примерно 2,8 – 3,8 млн российских рублей по текущему курсу). Электрическая модификация, если такая вообще готовится, будет стоить еще дороже – от 8 до 9 млн иен (приблизительно от 4,1 до 4,6 млн рублей по нынешнему курсу).

Ранее также стало известно, что Toyota разрабатывает новое поколение минивэна Sienta.