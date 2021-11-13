Suzuki SX4 2022: первое фото и дата премьеры

Компания Suzuki опубликовала в Сети первое изображение компактного кроссовера SX4 2022, попутно раскрыв дату его официальной премьеры. Автомобиль представят уже в конце ноября.

В Европе модель известна под несколько другим названием – S-Cross. Ее первое поколение дебютировало в 2013 году, а в 2017-м автомобиль пережил плановый рестайлинг. Теперь японцы готовят третью генерацию, которая должна принести «паркетнику» новый дизайн, гибридную силовую установку с полным приводом, а также широкий список современных электронных водительских ассистентов.

Актуальное поколение Suzuki S-Cross/SX4

По неофициальной информации, Suzuki SX4 2022 получит под капот новый полуторалитровый бензиновый «наддувный» двигатель, который придет на смену прежнему 1,4-литровому ДВС. Связку агрегату составит стартер-генератор, а сама установка будет работать по принципу «мягкий гибрид». В качестве трансмиссии для нее выступит 6-ступенчатая МКПП или вариатор.

Другие подробности о новом Suzuki S-Cross обещают раскрыть в ходе презентации, запланированной на 25 ноября 2021 года.

В России актуальный Suzuki SX4 продают с 1,6-литровым «атмосферником» (117 л.с.), а также 1,4-литровой «наддувной четверкой» мощностью 140 «сил». Связку обоим составляет пятиступенчатая МКПП или аналогичный по числу диапазонов «автомат».

Цены на компакт-кроссовер начинаются от 1 миллиона 749 тысяч рублей.