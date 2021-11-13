Suzuki SX4 2022: первое фото и дата премьеры

Компания Suzuki опубликовала в Сети первое изображение компактного кроссовера SX4 2022, попутно раскрыв дату его официальной премьеры. Автомобиль представят уже в конце ноября.
В Европе модель известна под несколько другим названием – S-Cross. Ее первое поколение дебютировало в 2013 году, а в 2017-м автомобиль пережил плановый рестайлинг. Теперь японцы готовят третью генерацию, которая должна принести «паркетнику» новый дизайн, гибридную силовую установку с полным приводом, а также широкий список современных электронных водительских ассистентов.
По неофициальной информации, Suzuki SX4 2022 получит под капот новый полуторалитровый бензиновый «наддувный» двигатель, который придет на смену прежнему 1,4-литровому ДВС. Связку агрегату составит стартер-генератор, а сама установка будет работать по принципу «мягкий гибрид». В качестве трансмиссии для нее выступит 6-ступенчатая МКПП или вариатор.
Другие подробности о новом Suzuki S-Cross обещают раскрыть в ходе презентации, запланированной на 25 ноября 2021 года.
В России актуальный Suzuki SX4 продают с 1,6-литровым «атмосферником» (117 л.с.), а также 1,4-литровой «наддувной четверкой» мощностью 140 «сил». Связку обоим составляет пятиступенчатая МКПП или аналогичный по числу диапазонов «автомат».
Цены на компакт-кроссовер начинаются от 1 миллиона 749 тысяч рублей.
Интересно посмотреть на то как будет ехать новый мотор. Потому что 1.4 турбо у сузуки очень хорош, динамика, расход и надёжность просто поражают. Думаю, что новый мотор будет ещё лучше и данамичнее. С учётом того, что сузуки сейчас это, пожалуй, лучший вариант для покупки в своей ценовой категории, то новый sx4 может стать хитом продаж.