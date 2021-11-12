Seat Tango – забытый концепт, который так и не вышел в продажу

Ровно 20 лет назад во Франкфурте Seat представила концептуальную модель привлекательного родстера, который, к сожалению, так и не начали выпускать серийно.

Замысел дизайнеров состоял в том, чтобы создать классический родстер, на котором было бы весело ездить. И цель была достигнута. Тонкий, элегантный и утонченный силуэт украшен мускулистым тиснением, и в целом выглядел чрезвычайно утонченно и одновременно спортивно. Безмятежную заднюю часть Seat Tango увенчивал расположенный в центре большой выхлопной патрубок, который должен был демонстрировать динамичный характер этого автомобиля.

Под алюминиевым кузовом — модифицированная конструкция каркаса безопасности от автомобилей WRC. И это только начало — концепт оборудован множеством систем безопасности: передними и боковыми подушками безопасности, ABS, системой контроля тяги и ESP.

Интерьер также адаптирован к изысканному характеру автомобиля. Практичный и немного спартанский салон с преобладанием кожи и алюминия в целом выглядел очень хорошо, и даже эксклюзивно.

Под капотом прототипа находится 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 180 л.с. и 235 Нм крутящего момента, позволявший разгонять машину с места до 100 км/ч за 7 секунд. Максимальная скорость – 230 км/ч. Крутящий момент на переднюю ось передавала 6-ступенчатая механическая трансмиссия.

Компания Seat представила еще два варианта на основе Tango — купе с жесткой крышей и гоночную одноместную версию с огромным задним спойлером.

Казалось бы, у Seat Tango было все, для того, чтобы стать успешной серийной моделью — великолепный внешний вид, открытый кузов, эффектный интерьер и достойный силовой агрегат. Несмотря на это, компания Seat решила не запускать эту модель в серию. По какой причине проект был свернут до сих пор точно неизвестно.