Новый Seat Leon может превратиться в седан и оказаться близким родственником Skoda Octavia

Несмотря на увлечение покупателей кроссоверами и внедорожниками в мире все еще остается пласт людей, которые не готовы пересаживаться на более удобный тип кузова и предпочитают классические седаны.

Именно это обстоятельство сохранило в гамме Skoda модель Octavia, а теперь может превратить испанский хэтчбек и универсал Seat Leon в 4-дверку.

Британский офис издания «Motor1» сообщает о том, что в руководстве «Сеат» (входит в состав VW Group) решились трансформировать «Леон» в новый вид для этой модели – седан. В основе такой машины указывается знаменитая Skoda Octavia.

По данным источника, машине могут достаться моторы от 5-дверного Leon, такие как 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI на 150 лошадиных сил и 2-литровый дизельный агрегат той же мощности.

Связку им, как и прежде, составят шестиступенчатая механическая коробка передач и семидиапазонный робот DSG. Полноприводных вариантов у седана Leon не будет, поскольку в компании уверены, что на них пришелся бы очень низкий процент продаж.

Превращение «Леона» в седан приведет к тому, что объем его багажного отделения составит около 550 литров, что на 50 литров меньше, чем в случае с «Октавией».

Что касается порядка цен, то западные журналисты пишут о начальном прайсе в 32 тысячи 500 евро, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 300 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу.

Когда Seat Leon в кузове седан увидит свет пока не сообщается.