Испанцы выпустят электрокар Cupra Raval: он станет конкурентом популярного Renault 5

Не так давно компания Renault начала прием заявок на покупку нового электромобиля Renault 5. С тех пор количество бронирований приблизилось к 100 тысячам единиц, что не может не настораживать конкурентов этой компании. Один из них – испанская марка Cupra (суббренд Seat), которая уже работает над тем, чтобы «реношная» электрическая новинка не чувствовала себя на рынке так вольготно.

Портал «Motor.es» опубликовал первые рендеры хэтчбека Cupra Raval, который обещает навязать конкуренцию Renault 5 на европейском рынке, а также раскрыл об этом проекте первые подробности.

По мнению испанских независимых дизайнеров, новый местный бюджетный автомобиль будет представлять собой электрический хэтчбек в 5-дверном кузове, спереди которого установят большие бумерангообразные фары, а также ячеистый воздухозаборник, интегрированный в передний бампер, и бутафорские воздуховоды по бокам.

Рендер Cupra Raval

У автомобиля будет контрастная крыша, скрытые в кузове дверные ручки, а также необычного вида корма с покатой линией багажника и узкими заползающими на рельефные задние крылья фонарями.

Ожидается, что длина Cupra Raval составит чуть больше 4 метров, а объем багажного отделения машины будет равен примерно 400 литрам.

Машину оснастят малоемкими батареями на 35 кВт/ч и 48 кВт/ч, обеспечивающие запас хода на одном заряде от 300 до 420 километров. Аккумуляторы будут питать электромотор на передней оси, мощность которого будет варьироваться от 115 до 220 лошадиных сил.

Премьеру нового испанского автомобиля ждут в первой половине 2025 года.