Рестайлинговый компакт Seat Arona примерит новый дизайн и удивит гибридной мощностью

Вышедший на рынок компакт-кроссовер в 2017 году Seat Arona прошел через дебютное обновление еще четыре года назад, а теперь готовится пережить вторую по счету модернизацию.

Тестовые машины марки, входящей в Volkswagen Group, ездят по дорогам Европы еще с прошлого года, но изменения в них стали известны только сейчас.

Рендер Seat Arona в рестайлинговой версии

Журнал «Autoevolution» воспользовался услугами своего штатного дизайнера и выпустил серию изображений, на которых свежий «Арона» можно рассмотреть без какого-либо камуфляжа.

Судя по ним испанский мини-паркетник примерит новый внутренний рисунок головной оптики, а также другие дневные ходовые огни и решетку радиатора с совершенно новым стилем.

Корма автомобиля если и поменяется, то только за счет слегка иных задних фонарей, а боковины кузова и вовсе должны остаться прежними.

Рендер Seat Arona в рестайлинговой версии

С обновлением линейка моторов Seat Arona может разжиться новомодными «мягкими» гибридами, основанными на 1- и 1,5-литровых двигателях TSI разработки Volkswagen Group. Их мощность составляет 110 и 150 лошадиных сил соответственно.

Моторам предстоит работать только с двухдисковой коробкой передач DQ200 с сухим сцеплением. Механической трансмиссии для таких двигателей сейчас не предусмотрено.

Как и ее предшественника, выпускать новый Seat Arona будут только с передним приводом. Живой дебют машины должен состояться до конца текущего года.