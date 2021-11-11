Уже на следующей неделе свои двери для журналистов и простых посетителей откроет автосалон в Лос-Анджелесе. Одной из интересных премьер, которые запланированы на мероприятии, станет американская версия внедорожника «УАЗ Патриот», которая получит название Bremach 4×4 SUV.

В Штатах автомобиль предложат с тем же 2,7-литровым 150-сильным двигателем, работающим в связке с шестиступенчатым «автоматом», которым его комплектуют в России. При этом заокеанские внедорожники отличатся от своих оригиналов особыми настройками определенных узлов, дополнительным оборудованием, а также измененными алгоритмами работы бортовой электроники.

Дистрибьютор Bremach отмечает, что внедорожники 4×4 SUV должны создать собственный сегмент, который ориентирован на покупателей, стремящихся получить автомобиль с рамной конструкцией кузова, высокими внедорожными возможностями и вместительным салоном. Цены на такие машины уже известны – за Bremach 4×4 SUV будут просить от 26 тысяч 400 долларов или 1 миллион 850 тысяч рублей по текущему курсу.

Американские автолюбители на профильных форумах уже активно обсуждают необычную для местного рыка модель. Причем звучат как позитивные мнения о машине, так и негативные. Одни комментаторы хвалят Bremach 4×4 SUV за относительно невысокую для своего класса стоимость, наличие рамы, а также «раздатки», тогда как другие автомобилисты, напротив, настроены против новой модели агрессивно, критикуя ее за пугающий дизайн, слабый мотор и устаревшую конструкцию.

John: «Мне нравится этот внедорожник. Хотя бы потому, что у него действительно настоящая рама»;

TheMELTDOWN911: «Выглядит так же, как Land Rover или Land Cruiser из 90-х. Только новый!»;

Dan Mosk: «Могу поспорить, что американский Bremach Patriot будет куда качественней российского аналога»;

JohnTaurus: «Хоть я и давний фанат Ford Bronco, но появление любого нового настоящего внедорожника только приветствую. Давайте его сюда!»;

Karl: «Как можно развидеть это чудовище?»;

Shelby GT500: «Автомобиль спроектирован на базе модели из 90-х. Она старая, ненадежная, небезопасная и сильно ржавеет»;

Holden Ute: «Парни, он явно не выглядит дороже 18 тысяч долларов, а будет стоить 26 тысяч».