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«УАЗ» покажет Америке настоящий внедорожник 4×4 SUV

От: Алексей Шмидт
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Ульяновский автозавод уже делился своими планами по выходу на североамериканский рынок. Еще в конце 2020 года стало известно, что внедорожник «УАЗ Патриот» проходит сертификацию для начала продаж в США, а теперь выяснилось, что испытания модели вышли на финальную стадию. Премьера автомобиля запланирована на ноябрьский автосалон в Лос-Анджелесе.

В Соединенных Штатах продавать российский внедорожник будут под брендом Bremach, а название «Патриот» заменят на 4×4 SUV.

Bremach 4×4 SUV это хорошо знакомый нам «УАЗ Патриот», оснащенный 2,7-литровым мотором ЗМЗ Про и 6-диапазонной автоматической трансмиссией фирмы Punch Powerglide. От российских внедорожников такой автомобиль будет отличаться именем, настройками определенных узлов и бортовой электроникой.

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Ранее компания Bremach, заявленная как официальный дистрибьютор продукции Ульяновского автозавода в США, отмечала, что модель 4×4 SUV может получить двигатель V8 и широкий перечень аксессуаров. 

Цены на Bremach 4×4 SUV уже известны. За такой автомобиль в США будут просить от 26 тысяч 405 долларов или 1 миллион 850 тысяч рублей по текущему курсу. Для сравнения, в России стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией начинается от 1 миллиона 360 тысяч рублей. 

В будущем модельный ряд Bremach в США пополнится еще одним автомобилем «УАЗ Пикап», который назовут на местном рынке Brio.

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