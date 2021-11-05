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Армейский внедорожник Kia превратили в мобильную водородную электростанцию

От: Алексей Шмидт
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Компания Kia представила на специальном мероприятии в Китае необычный автомобиль, представляющий собой водородную электростанцию, которая призвана работать в условиях чрезвычайных ситуаций. Спасательная машина получила аббревиатуру RHGV, что расшифровывается как Rescue Hydrogen Generator Vehicle.

В основе автомобиля, дизайн которого сильно напоминает американский Hummer, лежит армейский внедорожник Kia KLTV. Такие грузовики комплектуются 3-литровым турбодизельным мотором V6, выдающим 225 лошадиных сил, а также 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода с блокируемым дифференциалом.

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За кабиной на шасси RHGV инженеры Kia разместили специальную надстройку с баллонами водорода и топливными ячейками. В ходе электрохимической реакции система превращает водород в электричество, которое может подпитывать энергией здания в районах стихийных бедствий. Установка выдает как однофазное питание 220 В, так и 3-фазное (380 В).

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О том, в каких странах планируется продавать такие Kia, автопроизводитель умолчал. Скорее всего, выпускать RHGV будут исключительно под конкретные заказы специальных служб.

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