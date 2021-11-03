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«Ока 2»: разработчик рассказал о несостоявшемся проекте всю правду

От: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» продолжает серию публикаций, посвященных своим концепт-карам. В очередном выпуске «Концепт-шоу» главным героем оказался прототип «Ока 2». Все подробности о нем раскрыл его дизайнер Александр Колпаков.

Специалист знает об «Оке 2» не понаслышке. Он не просто участвовал в ее создании, но и вел весь проект целиком – начиная с разработки первых эскизов модели, и заканчивая постановкой машины на конвейер. 

Начало «Оки 2» было положено в 2002 году. Инициатором проекта выступил экс-директор «АвтоВАЗа» Виктор Поляков, на тот момент возглавлявший волжско-камскую финансово-промышленную группу.

По задумке инженеров, «Ока 2» должна была получить не только бензиновую «двойку» от своей предшественницы, но и «вазовский» 16-клапанник 2112. Подвеску для машины позаимствовали у «ВАЗ-2108», но, без ее модернизации, естественно, не обошлось. 

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В базовом варианте стоимость новой «Оки» не должна была превысить отметку в 3 тысячи 500 долларов. Чтобы соответствовать этому условию инженерам «АвтоВАЗа» пришлось идти на определенные ухищрения. Так, например, поворотники и стеклоочистители для «Оки» были взяты с прототипа Lada Kalina, а замки и дверные ручки – у семейства ВАЗ-2110. Кроме того, зеркала заднего вида машины не имели угла наклона, поэтому регулировать их приходилось вместе с корпусом.

Еще один интересный факт – квадратный сантиметр пластика обходился дороже аналогичной единицы площади металла. Именно по этой причине прототип новой «Оки» имел такие бамперы.

Лючок бензобака переехал под заднюю стойку, поскольку предполагался выпуск 5-дверной версии модели.

После того, как автомобиль пережил комплекс дорожных и лабораторных испытаний, прототип был представлен на ММАС-2003 (Московский международный автосалон 2003 года), получив диплом Союза дизайнеров России.

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