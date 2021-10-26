ДомойАвтоновости сегодня«БелАЗ» ответил «КамАЗу»: представлен новый карьерный самосвал «БелАЗ-75520»

«БелАЗ» ответил «КамАЗу»: представлен новый карьерный самосвал «БелАЗ-75520»

От: Алексей Шмидт
Article 173074 860 575

Этой осенью на выставке коммерческой техники «Комтранс» состоялась премьера двух новых карьерных самосвалов «КамАЗ» новейшего семейства «Самсон» (на 60 и 65 тонн). Ответ на эти модели последовал из Беларуси всего спустя месяц – завод «БелАЗ» показал новый 60-тонник «БелАЗ-75520» с одноместной кабиной, который стал очередным продуктом набирающего обороты в этом сегменте бейдж-инжиниринга. 

Корни новой машины, носящей название Senta, сугубо китайские. Ее производством в «Поднебесной» занимается концерн Waichai. Приводит в движение «карьерник» двигатель мощностью 430 лошадиных сил, работающий на сжиженном метане. Запас газа в криобаке равен 450 литрам, чего достаточно для того, чтобы без дозаправок проводить сразу несколько рабочих смен. 

5f32f2d23f77d8ea8c93b9e89c575f3c

Новая модель оборудована ведущими мостами Hande с планетарными редукторами и блокировкой межосевого дифференциала, которые способны выдерживать нагрузку в 35 тонн. Передняя ось – той же фирмы (20-тонная).

В качестве трансмиссии используется гидротрансформатор Fast Gear. Из белорусского в машине только слегка доработанный кузов, который получил разработанный дизайнерами «БелАЗ» защитный козырек. 

Предыдущая статьяRenault откажется от названий кроссоверов Koleos и Kadjar
Следующая статьяHyundai Creta Classic начали продавать и со 149-сильным мотором

1 КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Hyundai Creta Classic начали продавать и со 149-сильным мотором

Компания Hyundai расширила линейку версий второго поколения кроссовера Creta новой конфигурацией. Для покупателей в России стал доступен вариант корейского «паркетника» с 2-литровым «атмосферником» мощностью...

«БелАЗ» ответил «КамАЗу»: представлен новый карьерный самосвал «БелАЗ-75520»

Renault откажется от названий кроссоверов Koleos и Kadjar

В Россию привезли скутеры Peugeot Django 125 и Metropolis: известны цены

Новый Toyota Alphard: из Японии пришли очередные подробности

Обновленный кроссовер Exeed TXL для России подорожает на 350 тысяч рублей

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+