«БелАЗ» ответил «КамАЗу»: представлен новый карьерный самосвал «БелАЗ-75520»

Этой осенью на выставке коммерческой техники «Комтранс» состоялась премьера двух новых карьерных самосвалов «КамАЗ» новейшего семейства «Самсон» (на 60 и 65 тонн). Ответ на эти модели последовал из Беларуси всего спустя месяц – завод «БелАЗ» показал новый 60-тонник «БелАЗ-75520» с одноместной кабиной, который стал очередным продуктом набирающего обороты в этом сегменте бейдж-инжиниринга.

Корни новой машины, носящей название Senta, сугубо китайские. Ее производством в «Поднебесной» занимается концерн Waichai. Приводит в движение «карьерник» двигатель мощностью 430 лошадиных сил, работающий на сжиженном метане. Запас газа в криобаке равен 450 литрам, чего достаточно для того, чтобы без дозаправок проводить сразу несколько рабочих смен.

Новая модель оборудована ведущими мостами Hande с планетарными редукторами и блокировкой межосевого дифференциала, которые способны выдерживать нагрузку в 35 тонн. Передняя ось – той же фирмы (20-тонная).

В качестве трансмиссии используется гидротрансформатор Fast Gear. Из белорусского в машине только слегка доработанный кузов, который получил разработанный дизайнерами «БелАЗ» защитный козырек.