«Тойота» возобновит производство «Ленд Крузер 300» без сбоев

Японский автогигант Toyota Motor опубликовал уточненный план производства на ноябрь 2021 года. В документе указано куда меньше вынужденных простоев, чем в октябре. При этом предприятие Auto Body Yoshiwara Plant, занимающееся выпуском полноразмерных внедорожников «Ленд Крузер 300» и Lexus LX, и вовсе будет работать без перерывов. В октябре этот завод должен пропустить одиннадцать рабочих дней из-за дефицита микрочипов. Другие сборочные предприятии «Тойоты» в Японии будут простаивать до девяти дней.

Несмотря на оптимистичный производственный план на ноябрь в отношении Land Cruiser 300 и Lexus LX, полностью справиться с проблемой дефицита комплектующих компании пока не удалось. Другая производственная площадка Toyota Motor East Japan Iwate Plant, занимающаяся сборкой моделей Aqua и C-HR, будет вынуждена остановить работу на 5 дней, а ее вторая линия, ответственная за выпуск моделей Yaris Yaris Cross – на 4.

Завод East Japan Miyagi Ohira, собирающий модели Yaris Cross, Sienta, Corolla Axio, Corolla Fielder и JPN Taxi, не будет функционировать 4 дня. Другие заводы «Тойоты» в Японии пропустят по 1-2 дня.

Напомним, остановки большинства автомобильных заводов в мире связаны с разразившимся в начале 2021 года дефицитом полупроводников, главным пострадавшим от которого оказался автопром. По прогнозу крупнейшего поставщика микрочипов TSMC, кризис с поставками решится не раньше середины следующего года.