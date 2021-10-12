Новый «Тойота Ленд Крузер 300» подорожал впервые после дебюта в РФ

Российский офис компании «Тойота» переписал прайс-лист на несколько моделей, в том числе на внедорожник «Ленд Крузер 300». Причем «трехсотый» подорожал в РФ впервые после своего дебюта, состоявшегося в июле этого года.

Несмотря на то, что дилеры используя наценки порой добавляли к стоимости модели по несколько миллионов рублей, рекомендованные цены на внедорожник не менялись. Теперь же компания решила официально увеличить стоимость популярного внедорожника.

Как отмечает издание «Цена Авто», стоимость всех версий Land Cruiser 300 в России увеличилась на 220 тысяч рублей. Таким образом, базовый прайс на внедорожник отныне стартует с отметки в 5 миллионов 776 тысяч рублей.

Вместе с тем увеличились цены и на ряд других моделей Toyota в России. Седан Camry подорожал на сумму от 42 до 61 тысячи рублей, кроссовер C-HR прибавил от 21 до 25 тысяч рублей в зависимости от версии, внедорожник Land Cruiser Prado вырос в стоимости на сумму от 68 до 95 тысяч рублей, а кроссовер RAV4 – от 48 до 53 тысяч рублей.