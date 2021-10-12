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Новый «Тойота Ленд Крузер 300» подорожал впервые после дебюта в РФ

От: Алексей Шмидт
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Российский офис компании «Тойота» переписал прайс-лист на несколько моделей, в том числе на внедорожник «Ленд Крузер 300». Причем «трехсотый» подорожал в РФ впервые после своего дебюта, состоявшегося в июле этого года.

Несмотря на то, что дилеры используя наценки порой добавляли к стоимости модели по несколько миллионов рублей, рекомендованные цены на внедорожник не менялись. Теперь же компания решила официально увеличить стоимость популярного внедорожника.

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Как отмечает издание «Цена Авто», стоимость всех версий Land Cruiser 300 в России увеличилась на 220 тысяч рублей. Таким образом, базовый прайс на внедорожник отныне стартует с отметки в 5 миллионов 776 тысяч рублей. 

Вместе с тем увеличились цены и на ряд других моделей Toyota в России. Седан Camry подорожал на сумму от 42 до 61 тысячи рублей, кроссовер C-HR прибавил от 21 до 25 тысяч рублей в зависимости от версии, внедорожник Land Cruiser Prado вырос в стоимости на сумму от 68 до 95 тысяч рублей, а кроссовер RAV4 – от 48 до 53 тысяч рублей.

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