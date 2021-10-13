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Новый кроссовер Toyota Frontlander: первые фотографии без камуфляжа

От: Алексей Шмидт
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В начале осени стало известно о планах Toyota по расширению линейки SUV новым кроссовером, который получит название Frontlander. Минпром «Поднебесной» опубликовал первые «живые» фотографии новинки.

Производством Toyota Frontlander займется совместное предприятие GAC-Toyota. Выложенные в Сеть снимки подтверждают, что «Фронтлендер» окажется «клоном» Corolla Cross, который сейчас продают на японском рынке.

При этом последний также доступен и в Китае, правда его сборка лежит на плечах совместного предприятия FAW-Toyota. От Frontlander такой «паркетник» отличается другим обвесом. По салону и списку опций автомобили полностью идентичны. 

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Как китайский Corolla Cross, так и Frontlander, будут комплектовать 2-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 171 лошадиную силу. На полный привод в обоих случаях можно не рассчитывать – в КНР он без надобности. Хотя в адаптации модели для США у нее есть и версия с подключаемой задней осью. 

Публичная премьера Toyota Frontlander состоится в ноябре этого года на автосалоне в Гуанчжоу. 

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