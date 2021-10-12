Новый Toyota Land Cruiser Prado появится не раньше 2024 года

Рендер нового “Ленд Крузер Прадо”. Фото: открытые источники

Как известно, Toyota не спешит с выходом новых поколений своих бестселлеров. Те же Land Cruiser 200 и соплатформенный пикап Tundra продавались практически без изменений 14 лет. После того, как две эти модели наконец сменили поколения, пришло время для перехода в новую генерацию третьей «иконы» – внедорожника Land Cruiser Prado. Однако, как оказалось, произойдет это еще не скоро.

Как утверждает японское издание «Best Car», ссылающееся на собственные источники внутри «Тойоты», появления среднеразмерного «рамника» Land Cruiser Prado стоит ждать не раньше лета 2024 года.

Альтернативный рендер нового Toyota Land Cruiser Prado. Фото: Avarvarii

Изначально предполагалось, что новый «Прадо» поступит в продажу в 2022 или 2023 годах. Перенос сроков его появления журналисты связывают с несколькими факторами. Во-первых, модель актуального образца J150 продолжает пользоваться неплохим спросом. Во-вторых, по внедорожнику ударит глобальный дефицит полупроводников, прогнозировать завершение которого пока проблематично. В-третьих, очередь на «старшую» модель Land Cruiser 300 растянулась до 2024 года включительно, а «Тойота» не горит желанием выводить «Прадо» на рынок, не исполнив предоплаченные заказы на LC300.

Ранее сообщалось, что новый Prado сохранит габариты предшественника, но его колесная база прибавит 50 мм – до 2840 мм, что сделает салон внедорожника чуть просторнее. В основу модели ляжет современная платформа TNGA-F.

Других подробностей о модели пока не приводится.