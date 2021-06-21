Lada Largus FL внезапно обнаружили в Японии. Там он стоит 2,25 млн рублей

Продажи Lada Largus FL (facelift) в России начались относительно недавно, но, как оказалось, реформенные автомобили уже успели добраться до зарубежных рынков, причем тех, куда их официально не экспортируют. Накануне в Сети появилась фотография обновленного «Ларгуса» в Японии. Снимок, опубликованный в твиттер-аккаунте «leparnassSa», был сделан в одном из портов Страны восходящего солнца.

Утверждается, что это первый Lada Largus, ввезенный в Японию. Семиместная машина в кросс-версии с левосторонним расположением рулевой колонки укомплектована 106-сильным бензиновым двигателем, работающим в паре с механической трансмиссией.

Каким образом автомобиль добрался до Японии, не уточняется. Впрочем, на номерной рамке при внимательном рассмотрении можно разглядеть надпись на русском языке – «Восток-Лада» и телефонный номер дилера Lada во Владивостоке. Судя по всему, машина была куплена в официальной дилерской сети «АвтоВАЗа», а уже затем перевезена в Японию.

Но куда интереснее цена этого «Ларгуса». За автомобиль просят 3 миллиона 380 тысяч иен или 2 миллиона 250 тысяч рублей по текущему курсу. Для сравнения, в России за эту модель просят от 725 тысяч рублей до 1 миллиона 15 тысяч рублей (версия Cross).