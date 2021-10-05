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В пустыне Калифорнии обнаружили заброшенные Porsche 928

От: Алексей Шмидт
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В калифорнийской пустыне было найдено автомобильное кладбище, на котором брошеными находятся 13 машин Porsche 928. Немецкие спорткары, прибывающие не в самом лучшем состоянии, обнаружил пользователь соцсети Facebook Стив Роудс. Автомобили попались ему во время поиска места для съемок собственного телешоу.

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Из-за местного сухого климата кузова найденых в пустыне машин сохранились от коррозии, однако солнце не пощадило их лакокрасочное покрытие. 

По словам мужчины, владелец этих спорткаров известен, но ремонтировать их он, как и выставлять автомобили на продажу, не собирается.

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В прошлом месяце Daily-Motor.Ru рассказывал о другой автомобильной стоянке, на которой под открытым небом вынуждены гнить тысячи машин BMW и Mini.

Все они попали в 2015 году под сильнейший шторм и в итоге вышли из строя, не добравшись до своих покупателей. В итоге руководством баварского автогиганта было решено не выдавать их клиентам, а заменить на новые. С тех пор автомобили простаивают на заброшенной стоянке и, скорее всего, уже никогда ее не покинут.

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