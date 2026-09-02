Porsche может создать суперкар на базе Audi Nuvolari

Новый суперкар Audi Nuvolari

Porsche рассматривает возможность создания нового флагманского суперкара, который может использовать архитектуру Audi Nuvolari, пишут зарубежные СМИ. Сам Nuvolari тесно связан с Lamborghini Temerario, поэтому потенциальная новинка Porsche должна стать еще одним примером использования общей технической базы внутри Volkswagen Group. Ожидается, что этот подход позволит компании отказаться от разработки полностью новой модели с нуля.

Ранее Porsche заявляла, что оценивает возможность создания нового гиперкара. Одним из вариантов может стать проект, построенный с использованием наработок Audi. В этом случае основой послужит недавно представленный Nuvolari, который, в свою очередь, разделяет архитектуру и силовую установку с Lamborghini Temerario.

Напомним, Audi уже вывела концепцию значительно выше исходного уровня Lamborghini. Суперкар Nuvolari получил гибридную силовую установку с бензиновым V8 и двумя турбокомпрессорами, развивающую 987 лошадиных сил. Его производство ограничат 499 экземплярами, а кузов выполнят из углеродного волокна. Цена машины начинается с 700 тысяч долларов (более 600 тысяч рублей по курсу ЦБ на 2 сентября), что заметно выше стоимости Lamborghini Temerario.

Потенциальный Porsche на этой базе мог бы получить ту же техническую основу. Обе родственные модели используют подключаемые гибридные силовые установки с V8 и двойным турбонаддувом, а их характеристики включают разгон до 100 км/ч примерно за 2 секунды и максимальные обороты двигателя на уровне 10 000 об/мин. Для Porsche такая архитектура могла бы стать основой автомобиля, расположенного значительно выше 911.

Использование общих технологий между марками Volkswagen Group уже имеет немало примеров. Audi R8 и Lamborghini Gallardo, а затем Huracan создавались с тесной технической связью. Сам Porsche также использует общие архитектуры концерна: платформа MLB EVO лежит в основе Cayenne и ряда моделей Volkswagen, Audi, Bentley и Lamborghini.

Другой пример – будущие электрические Porsche 718 Boxster и Cayman. Они должны использовать ту же платформу, что и серийная версия концепта Audi Concept C. И Audi продолжила разработку проекта даже после того, как Porsche поставила под сомнение дальнейшие планы относительно этих моделей.

Еще один потенциально общий проект – большой трехрядный кроссовер Porsche. Как отмечает издание «Automotive News», он может оказаться тесно связан с недавно представленным Audi Q9. Если такой проект будет реализован, это станет очередным примером более тесной технической кооперации между двумя марками.