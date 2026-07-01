Porsche 911 подняли со дна реки спустя четыре года: легендарный спорткар удалось восстановить

Фото: соцсети

История этого Porsche 911 поколения 993 больше похожа на сюжет фильма. Автомобиль четыре года пролежал на дне реки, считался безвозвратно утраченным, но в итоге был найден и после многолетней реставрации вновь выехал на дороги.

Porsche 911 поколения 993 выпускался с 1993 по 1998 год и считается одной из самых знаковых версий культового спорткара. Именно это поколение стало последним, оснащенным классическим оппозитным двигателем с воздушным охлаждением. Уже следующий 911 серии 996 перешел на жидкостное охлаждение, что сделало 993 особенно ценным среди коллекционеров.

Сегодня Porsche 911 поколения 993 входит в число самых востребованных классических моделей марки. Последний воздушный оппозитный двигатель, классическая конструкция и ограниченное количество сохранившихся экземпляров сделали эти автомобили объектом охоты коллекционеров по всему миру. И послужила одной из главных причин, по которой машину неожиданно решили восстановить после 4-летнего пребывания под водой и катастрофических повреждений.

Фото: соцсети

История конкретно этого автомобиля началась в 2014 году в итальянской Тоскане. Во время сильного ливня владелец потерял управление, после чего Porsche съехал в реку Бизенцио – приток Арно. Водителю удалось выбраться самостоятельно, однако стремительное течение унесло машину, и найти ее тогда не удалось.

Долгое время считалось, что спорткар утрачен навсегда. Но в июне 2018 года один из прохожих заметил часть кузова, выступавшую из воды. После этого автомобиль удалось поднять со дна.

Новый владелец, разыскавший прежнего хозяина, решил приобрести машину и восстановить ее, несмотря на крайне тяжелое состояние.

За годы пребывания под водой Porsche получил серьезные повреждения. Влага, грязь и коррозия затронули практически все элементы автомобиля.

Фото: соцсети

Восстановление заняло около пяти лет. За это время специалисты полностью перебрали спорткар, восстановили кузов, техническую часть и вернули ему оригинальный лимонно-желтый цвет. После завершения всех работ автомобиль прошел необходимые проверки и вновь получил допуск к эксплуатации.

Какой будет дальнейшая судьба этого автомобиля пока неизвестно. Скорее всего, он пополнит коллекцию человека, который потратил много сил и средств на его восстановление, либо будет продан на одном из ближайших аукционов за баснословную сумму.