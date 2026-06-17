ДомойАвтоновости сегодняДжереми Кларксон назвал Porsche 911 лучшим спортивным автомобилем, на котором он когда-либо...

Джереми Кларксон назвал Porsche 911 лучшим спортивным автомобилем, на котором он когда-либо ездил

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
около 1 мин. чтения

Знаменитый британский журналист протестировал Porsche 911 GT3 Touring и пришел от него в восторг

Джереми Кларксон назвал Porsche 911 лучшим спортивным автомобилем, на котором он когда-либо ездил
Фото: Google

Джереми Кларксон, экс-ведущий автомобильных шоу «Top Gear» и «The Grand Tour», несмотря на раскрытую накануне болезнь, продолжал тестировать машины для газеты «The Times». В новой рецензии, посвященной испытаниям Porsche 911 GT3 Touring, британец не скупился на похвалу к этому автомобилю, назвав его тем, в которого невозможно не влюбиться.

«Я был немного в шоке, поскольку считал, что эра качественных автомобилей закончилась и что мы больше никогда не увидим ничего подобного. Зачем создавать фантастический автомобиль в мире, где в нем явно больше никто не нуждается?», – говорится в статье Кларксона, посвященной новому Porsche 911.

По словам британца, он никогда не был поклонником «Порше», особенно на фоне того, что эти машины обожали его бывшие коллеги Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд. Однако однажды его соведущие объяснили, что 911 – это не суперкар, а просто спортивный автомобиль. И тогда все встало на свои места.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

По итогам теста Кларксон назвал 911 GT3 Touring «великолепным» автомобилем, который выглядит фантастически и в то же время чистокровным.

«Он прекрасно управляется, как будто Porsche создала автомобиль для мира, которого больше не существует. Он вписывается в современный авторынок так же, как рок-группа из четырех человек сегодня вписывается в мировые чарты. И, боже мой, я благодарен Porsche за это. Это не просто спортивный автомобиль. Это лучший спортивный автомобиль, который я когда-либо водил», – пишет Кларксон в своей статье.

В заключении британец отмечает, что машина стоит 203 тысячи 700 фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту, прим. ред.), и может показаться слегка дороговатой. Однако для тех, кто хочет вспомнить, каким мог быть мир, если бы им не управляли социалисты и некомпетентные политики, эта цена будет оправданной.

ИСТОЧНИК:The Times

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Из роскоши в рабочую лошадку: Porsche Cayenne превратили в быстрый...

Умелец из Новой Зеландии переделал свой кроссовер Porsche Cayenne в пикап, который отлично подойдет местным фермерам, особенно тем, кто любит быструю езду. Porsche – не...

Porsche разработала телевизор с ценой почти в 33 млн рублей

Компания Porsche известна своими спортивными автомобилями, стоящим очень дорого. Но только некоторым из них удастся переплюнуть по цене одну из ее последних разработок, никак...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+