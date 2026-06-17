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Джереми Кларксон, экс-ведущий автомобильных шоу «Top Gear» и «The Grand Tour», несмотря на раскрытую накануне болезнь, продолжал тестировать машины для газеты «The Times». В новой рецензии, посвященной испытаниям Porsche 911 GT3 Touring, британец не скупился на похвалу к этому автомобилю, назвав его тем, в которого невозможно не влюбиться.

«Я был немного в шоке, поскольку считал, что эра качественных автомобилей закончилась и что мы больше никогда не увидим ничего подобного. Зачем создавать фантастический автомобиль в мире, где в нем явно больше никто не нуждается?», – говорится в статье Кларксона, посвященной новому Porsche 911.

По словам британца, он никогда не был поклонником «Порше», особенно на фоне того, что эти машины обожали его бывшие коллеги Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд. Однако однажды его соведущие объяснили, что 911 – это не суперкар, а просто спортивный автомобиль. И тогда все встало на свои места.

По итогам теста Кларксон назвал 911 GT3 Touring «великолепным» автомобилем, который выглядит фантастически и в то же время чистокровным.

«Он прекрасно управляется, как будто Porsche создала автомобиль для мира, которого больше не существует. Он вписывается в современный авторынок так же, как рок-группа из четырех человек сегодня вписывается в мировые чарты. И, боже мой, я благодарен Porsche за это. Это не просто спортивный автомобиль. Это лучший спортивный автомобиль, который я когда-либо водил», – пишет Кларксон в своей статье.

В заключении британец отмечает, что машина стоит 203 тысячи 700 фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту, прим. ред.), и может показаться слегка дороговатой. Однако для тех, кто хочет вспомнить, каким мог быть мир, если бы им не управляли социалисты и некомпетентные политики, эта цена будет оправданной.