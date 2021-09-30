Флагман всей SUV-линейки японского автопроизводителя Lexus – внедорожник LX – празднует юбилей. В честь этого события пресс-служба опубликовала сообщение, в котором намекнула на скорое появление его нового, четвертого по счету поколения.

«В Lexus постоянно исследуют рамки совершенства, поэтому в ближайшем будущем вам откроется новая страница в истории бренда», – заявили японцы.

Официальные сроки запуска нового Lexus LX в продажу до сих пор не объявлены, но можно предположить, что автомобиль дебютирует в 2022 году. Тогда же внедорожник должен поступить в продажу.

Ожидается, что соплатформенник недавно пережившего смену генерации Toyota Land Cruiser обзаведется полностью оригинальным интерьером, современной мультимедийной системой, а также широким списком опций, отвечающих за комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Кроме того, у модели впервые может появится возможность управлять рядом функций автомобиля через смартфон.

О технических изменениях, которые ждут Lexus LX 2022, пока информации нет. Скорее всего, внедорожник оснастят гибридной силовой установкой на базе бензинового V6, который в связке с электрическим довеском будет развивать чуть больше 500 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит 10-диапазонной автоматической трансмиссии, которую ранее получил Toyota Land Cruiser 300.