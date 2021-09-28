В Японию привезли Lada Niva Travel: за нее просят более 2 млн рублей

Мы уже рассказывали о том, что серый импортер Le Parnass занимается поставками на японский рынок российских автомобилей Lada, которые закупает в Хабаровском крае и отправляет на паромах на острова.

Одной из последних моделей «АвтоВАЗа», которая таким образом была ввезена в «Страну восходящего солнца», стал седан Vesta Sport. Там за него просят от 3 миллионов 780 тысяч иен (2,5 млн рублей). Теперь же стало известно, что в Японию прибыла первая партия внедорожников Lada Niva Travel.

Как и в случае с другими «Ладами» которые привозят в эту страну, речь идет о леворульных машинах. Причем среди них нет дешевых комплектаций.

Все внедорожники, предложенные на японском рынке, имеют «топовое» исполнение Luxe, в оснащение которого входят: кондиционер, антиблокировочная система, камера заднего вида, аудисистема, электростеклоподъемники, подогрев сидений, шноркель и легкосплавные колесные диски.

За все это многообразие местным покупателям предлагают заплатить как минимум 3 миллиона 480 тысяч иен или 2 миллиона 270 тысяч рублей по текущему курсу.

Для сравнения, в России «Нивы Тревел» в таком исполнении продают за 963 тысячи 900 рублей, то есть более, чем в два раза дешевле, чем в Японии.