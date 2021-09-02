В Японии собираются продавать Lada Vesta: там она будет стоить 2,5 млн рублей

Российский седан Lada Vesta вскоре начнут продавать на японском рынке. Впрочем, речи об официальных поставках конечно же не идет. Поставлять эту модель в Японию будет частный импортер Le Parnass, который также ввозит в «Страну восходящего солнца» другие автомобили Lada, а также некоторые «УАЗы».

Согласно информации, опубликованой в твиттер-аккаунте Le Parnass, в ближайшее время в Японию отправится первый экземпляр Vesta Sport, но интересно даже не это, а его цена. На островах за автомобиль будут просить от 3 миллионов 780 тысяч иен или 2 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу.

В Японию привезут обычный леворульный автомобиль, приобретенный импортером у дилера Lada во Владивостоке. Поэтому от тех «Вест Спорт», которые продаются в России по цене от 1 миллиона 209 тысяч 900 рублей, данный экземпляр ничем не отличается.

Примечательно, но продавец в опубликованном рекламном объявлении указывает, что автомобиль хорошо подойдет «для участия в автоспортивных соревнованиях, включая ралли», а также имеет «чрезвычайно приятную управляемость».

Напомним, мелкосерийное производство Lada Vesta Sport стартовало в 2019 году. Автомобиль стал самой дорогой моделью «АвтоВАЗа» за всю его историю с ценой, перевалившей за отметку в 1 миллион рублей.

Седан комплектуется модернизированным 1,8-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 лошадиных сил и 187 Нм, агрегатированным 5-ступенчатой МКПП фирмы Renault. На разгон с места до первой «сотни» у «Веста Спорт» уходит 9,6-секунды, а максимальная скорость составляет 198 километров в час.