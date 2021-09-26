Новый минивэн Hyundai Custo выходит в продажу: он в 1,5 раза дешевле Kia Carnival

Hyundai представила новый минивэн, получивший название Custo, в конце этого лета, а производство автомобиля стартовало с началом сентября. Теперь стало известно, что в Китае открыли продажи новинки, раскрыв ее цены. Автомобиль оказался в полтора раза дешевле, чем просят за его соплатформенника Kia Carnival.

По габаритам Hyundai Custo чуть компактнее, чем его родственник из линейки Kia. Длина однообъемника для китайского рынка составляет 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, а размер его колёсной базы равен 3055 мм.

В основе модели лежит та же архитектура, которая использовалась при создании последнего поколения «Карнавала». У соплатформенника «Кусто» унаследовал и линейку двигателей.

В начальных комплектациях минивэны для Китая получили 1,5-литровую «турбочетверку» мощностью 170 лошадиных сил и 253 Нм. Для более дорогих версий предложат 2-литровый ДВС с отдачей в 236 «сил» и 353 Нм. Оба силовых агрегата агрегатируются безальтернативным 8-диапазонным «автоматом». Привод – только передний.

Первой на рынок выйдет 7-местная версия Custo с посадочной формулой 2+3+2. Позже к ней присоединится более богатый вариант с двумя раздельными креслами на втором ряду, оснащенными подлокотниками и подставками для ног.

Цены на минивэн начинаются от 175 тысяч 800 юаней или 2 миллиона рублей по текущему курсу. Для сравнения, минимальная стоимость в «Поднебесной» соплатформенного Kia Carnival составляет 288 тысяч 900 юаней или (3 миллиона 250 тысяч рублей).