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Новый минивэн Hyundai Custo показали на официальных изображениях

От: Алексей Шмидт
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Компания Hyundai распространила первые официальные изображения нового минивэна Custo, названного в честь путешественника Жака Ива Кусто. Анонс модели состоялся в конце июля этого года. Продажи автомобиля должны начаться этой осенью.

На первых порах Hyundai Custo будет доступен для покупателей в 7-местном исполнении, которое в будущем пополнится «роскошной» версией с шестиместным салоном, где на втором ряду установят «капитанские» кресла с подлокотниками. 

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Длина минивэна составляет 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, а размер его колесной базы равен 3055 мм. Сдвижная дверь обеспечивает проем шириной 715 мм. 

В основе модели лежит платформа Kia Carnival. Дизайн «Кусто» выполнен в духе последних моделей «Хендэ», включая массивную радиаторную решетку с встроенными в нее секциями ДХО, а также задними фонарями, объединенными горизонтальной светодиодной планкой. 

В салоне обращает на себя внимание цифровая комбинация приборов, дисплей мультимедийной системы, выполненный в виде планшета, кнопочный селектор АКПП и парящая консоль между передними сиденьями.

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На китайском рынке продавать Hyundai Custo будут с 1,5- и 2-литровыми бензиновыми «наддувными» двигателями мощностью 170 и 236 лошадиных сил. Ассистировать обоим предстоит 8-диапазонному «автомату». Привод может быть только передним. 

Автомобиль был разработан специально для «Поднебесной», поэтому до России, скорее всего, не доберется. Цены на минивэн пока не объявлены. 

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