В Болгарии расхвалили российский внедорожник Lada Niva

Болгарское издание «Факти» опубликовало статью, посвященную частному запуску в производство в немецком Магдебурге внедорожника Lada Niva. В комментариях читатели лестно высказались о российской модели, отметив ее надежность, доступность в обслуживании и внедорожные качества.

«Их часто используют на фермах в Канаде – они надежные, дешевые в обслуживании, а на бездорожье «уделают» многие новые SUV», – написал один из пользователей в Сети, комментируя новость о начале выпуска Niva в Германии. Солидарность с ним выразили и другие болгарские читатели.

Напомним, частным производством Lada Niva Legend в Германии занялась компания Partisan Motors. Суммарно фирма, основанная выходцем из России Юрием Постниковым, планирует выпустить 50 юбилейных автомобилей, приуроченных к 50-летию «АвтоВАЗа».

Машины будут отличаться от российских внедорожников наличием накладок на колесных арках, капоте и порогах, а также силовых бамперов с предустановленным местом для установки лебедки, подножек, шноркеля и светодиодных фар. Кроме того, такие «Нивы» получат увеличенный дорожный просвет и салон, выполненный с отделкой из экокожи.

Цены на автомобили уже объявлены. За внедорожники будут просить от 19 тысяч 900 евро или 1 миллион 700 тысяч рублей.