В Германии выпустили Lada Niva: она сильно отличается от нашей

Компания Patrisan Motors объявила о том, что передала своему эксклюзивном дилеру из Хальберштадта (Германия) спецверсию Lada Niva Legend в юбилейном исполнении 50th Anniversary Limited Edition, приуроченном к 50-летию компании «АвтоВАЗ». Автомобиль получил множество отличий от тех внедорожников, которые продаются в России, главным из которых стала цена.

Главные перемены, произошедшие с «Нивой», которую продают на территории ФРГ: увеличенный клиренс, наличие накладок на колесных арках, капоте, порогах, а также силовых бамперов с предусмотренной площадкой для установки лебедки, подножек, шноркеля и светодиодной головной оптики немецкой фирмы Nolden.

Салон спецверсии Niva Legend для Германии отличается исключительно кожаной отделкой с красной просрочкой. В Patrisan Motors отмечают, что каждый юбилейный автомобиль 50th Anniversary Limited Edition будет иметь собственную табличку с указанным на ней порядковым номером и сертификат. Суммарно выпустят всего 50 таких машин.

Какой двигатель установлен под капотом внедорожника, не уточняется. Впрочем, скорее всего он точно такой же, как и в российских Niva Legend, отличаясь лишь небольшими доработками для соответствия требованиям Евросоюза, которые для мелкосерийных автомобилей менее строгие. На нашем рынке, напомним, внедорожник продают с 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 83 лошадиные силы. Связку ему составляет механическая «пятиступка» и система полного привода.

Цены на Lada Niva Legend 50th Anniversary Limited Edition в Германии составляют 19 тысяч 900 евро или 1 миллион 700 тысяч рублей по текущему курсу.