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Взгляните на Toyota Land Cruiser 300 в обвесе за миллион рублей

От: Алексей Шмидт
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Продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 начались этим летом. Первым тюнинг-ателье, которое разработало для автомобиля обвес, стала местная фирма Modellista. Теперь к ней присоединилась еще одна японская компания – Liberty Walk.

Тюнеры предлагают доработать дизайн передней части кузова LC 300, установив другой бампер с разнесенными по углам противотуманными фонарями, а также иную радиаторную решетку с черной сеткой.

Кроме того, в тюнинг-пакет для Land Cruiser 300 от Liberty Walk войдет комплект колесных дисков специального дизайна и новый капот, выполненный из углеродного волокна. 

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Цены на комплект доработок для популярного японского «рамника» уже объявлены. За него будут просить от 6 тысяч 270 до 14 тысяч долларов, что эквивалентно сумме 455 тысяч – 1 миллион 20 тысяч рублей по текущему курсу. Если добавить к стандартному тюнинг-пакету карбоновый капот, то цена кита вырастет до 14 тысяч 80 долларов. Комплект оригинальных колесных дисков увеличит эту сумму еще на 5 тысяч 500 долларов (около 400 тысяч рублей).

Новое поколение Toyota Land Cruiser уже продается на российском рынке. За внедорожники просят от 5 миллионов 500 тысяч рублей. Версия GR Sport оценена минимум в 7 миллионов 620 тысяч рублей за вариант с дизельным двигателем и 7 миллионов 684 тысячи рублей за исполнение с бензиновым ДВС.

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