Modellista подготовила первый тюнинг для Toyota Land Cruiser 300

Японские тюнеры из ателье Modellista объявили о старте продаж пакета доработок для внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Набор аксессуаров получил название Aero Parts и несмотря на наименование никакой прибавки с точки зрения аэродинамики не несет. Впрочем, это рамному внедорожнику и не требуется.

В арсенал первого тюнинг-пакета для LC300 вошли: массивный передний бампер, накладки на колесные арки с контрастной полосой, спойлер, накладка на задний бампер с оригинальным дизайном, новый патрубок «выхлопа» и 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.

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Кроме того, для модернизированной «трехсотки» можно дополнительно заказать подсветку области задних дверей и багажника, а также металлические вставки в отделке интерьера и усиленную тонировку задней полусферы.

Цены на набор, включающий обновление бамперной группы и накладки на арки, начинаются от 401 тысячи 500 йен с учетом установки или 268 тысяч рублей по текущему курсу. За спойлер будет необходимо заплатить 51 тысячу 700 иен или 35 тысяч рублей.

Напомним, новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser 300 вышло в продажу в июле 2021 года. Цены на автомобиль начинаются от 5 миллионов 613 тысяч рублей.