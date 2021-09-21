Боливийские модели устроили фотосессию с Lada Niva

Боливийский дилер Bolivian Auto Motors, продающий на местном рынке автомобили Lada, привез на автовыставку Expocruz-2021 (проходящую с 17 по 26 сентября) внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Для того, чтобы прорекламировать российские машины, которые выставили на стенде автосалона, маркетологи выбрали интересный способ – позвали местных фотомоделей.

В фотосессии с «Нивами» приняли участие три боливийских красавицы: Наталя Замуриану Маркез, Наталья Пардо Роман и Изабелла Бретель. Скажем честно, получилось очень эффектно.

Компания Bolivian Auto Motors базируется в городке Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Летом прошлого года она начала продажи на местном рынке внедорожников Lada Niva Legend, а этой весной привезла в латиноамериканскую страну обновленный внедорожник Lada Niva Travel.

За первый в Боливии просят от 17 тысяч 900 долларов (1 миллион 310 тысяч рублей), а за последний – 21 тысячу 900 долларов или 1 миллион 600 тысяч рублей по текущему курсу.