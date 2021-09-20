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Линейка электрокаров Geometry расширилась кроссовером EX3

От: Алексей Шмидт
geometry

Два года назад концерн Geely основал новый бренд Geometry, специализирующийся исключительно на электромобилях. С тех пор линейка моделей китайской марки состояла из двух родственных автомобилей – седана Geometry A и хэтчбека Geometry C. Теперь же этот список расширился компактным кроссовером EX3, правда назвать его новым нельзя.

EX3 представляет собой разновидность другого электрокара – Maple 30X, который остается пока единственной моделью возрожденного бренда Maple (им также владеет «Джили»).

В основе 30X лежит бензиновая версия кроссовера Geely Vision X3, а EX3 отличается от него чуть более современной «тележкой» модели Geely Vision X3 Pro. Кузова у автомобилей одинаковые. Всю разницу в дизайне можно проследить лишь по различным бамперам и декору. При этом оснащение машин полностью идентичное, в которое в «базе» входят: 2 подушки безопасности, кондиционер, «кожаный» салон и камера заднего вида.

geometry ex3 3

С точки зрения «техники» Maple 30X и Geometry EX3 также полностью совпадают. Спереди обеих машин установлен 95-сильный электрический двигатель (180 Нм), а под полом расположена литий-ионная батарея емкостью 37,2 кВт/ч. Заявленный запас хода равен 322 километрам по устаревшему циклу NEDC (в реальности около 200 км). Максимальная скорость составляет 120 километров в час.

geometry ex3 2

Цены на Geometry EX3 уже объявлены. В «Поднебесной» за электромобиль будут просить от 59 тысяч 500 юаней или 675 тысяч 500 рублей. Для сравнения, его родственник Maple 30X стоит от 68 тысяч 500 юаней (780 тысяч рублей по текущему курсу).

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что Geely расширяет список рынков, на котором представлен суббренд Geometry. Электрокары китайского автопроизводителя вскоре появятся в продаже в Белоруссии и Израиле.

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