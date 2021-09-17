Geely начала поставлять электрокары Geometry в Белоруссию

Холдинг Geely основал бренд Geometry, под которым выпускаются исключительно электромобили, два года назад. С тех пор модельная линейка марки так и не разжилась множеством моделей (сейчас их только две и они родственные), да и продажи идут вяло. За 2020 год на внутреннем китайском рынке было реализовано всего 10 тысяч таких машин, а за первую половину 2021-го – 6 тысяч 680 автомобилей. Впрочем, китайцы не унывают и решили вывести суббренд на новые рынки.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, накануне через «поднебесный» порт Сяминь была провезена партия, состоящая из 100 электрокаров Geometry C. Машины отправятся на рынки Белоруссии и Израиля.

Длина хэтчбека Geometry C составляет 4432 мм. Автомобиль комплектуется электрическим двигателем, устанавливаемым на передней оси. Его мощность составляет 204 лошадиные силы и 310 Нм крутящего момента.

На выбор покупателей предложены два варианта тяговых батарей – ёмкостью 53 кВт/ч или 70 кВт/ч. С места до первой «сотни» такие 5-дверки разгоняются за 6,7-секунды, а их запас хода по устаревшему циклу NEDC равен 400 и 550 километров соответственно.

В КНР за хэтчбеки Geometry C просят от 20 до 28 тысяч долларов или 1 миллион 450 – 2 миллиона 30 тысяч рублей по текущему курсу.

Первая партия электромобилей должны добраться до белорусских дилеров в четвертом квартале 2021 года. Поставлять такие автомобили в Россию Geely пока не планирует.