Стало известно, сколько в среднем зарабатывает сотрудник «АвтоВАЗа»

На традиционной пресс-конференции с сотрудниками «АвтоВАЗа» были озвучены цифры по средней заработной плате на предприятии. О том, сколько в среднем зарабатывают работники российского автоконцерна рассказало сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ».

Как утверждает издание, за первое полугодие средняя зарплата сотрудника отечественного автопроизводителя увеличилась на 6,3% (примерно 3 тысячи рублей), составив 44 тысячи 435 рублей.

Знакомый с ситуацией источник также отмечает, что с 1 июля 2021 года тарифные ставки и оклады в соответствии с коллективным договором проиндексировали на 6 процентов, но, скорее всего, это не окажет существенного влияния на среднюю зарплату по итогам года. Связано это в первую очередь с ростом количества простоев производства, которые начались в конце весны и стали повторяться все чаще летом. Кроме того, была увеличена их продолжительность. Напомним, во время режима простоя конвейера сотрудники сборочных линий получают выплату только 2/3 от среднего оклада.

В августе этого Daily-Motor.Ru рассказывал о том, сколько зарабатывают сотрудники заводов «АвтоВАЗ» и «ГАЗ». Собственное исследование тогда провело издание «Понедельник», выяснившее, что средняя зарплата обычного сотрудника на предприятии «АвтоВАЗ» в Тольятти составляет около 30 тысяч рублей, а в Ижевске – 37 тысяч 600 рублей. На «ГАЗе», если верить той информации, водителю погрузчика платят 36 тысяч рублей, а контролеру качества – 37 тысяч рублей.

Впрочем, тогда не уточнялось, входят ли в эти суммы налоговые вычеты или же нет.