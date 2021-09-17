Отклеившийся камуфляж раскрыл новую деталь обновленной Лада Веста FL

Компания «АвтоВАЗ» начинает помаленьку раскрывать новые детали в экстерьере обновленной Lada Vesta FL. Не так давно отклеившаяся маскировка обнажила одну из фар реформенного автомобиля, а теперь камуфляж как-бы невзначай отошел от боковых сторон заднего бампера, где было спрятано новомодное дизайнерское решение.

Судя по фотографии, опубликованной пабликом «Avtograd News», новая «Веста» получит задний бампер с раздвоенным фальшвыхлопом. При этом сам единственный выхлопной патрубок будет спрятан под днищем, как у современных иномарок.

Ранее стало известно, что с обновлением семейства Lada Vesta переживет внешнюю модернизацию. Все основные изменения будут сосредоточены в передней части кузова, где поменяется бамперная группа, радиаторная решетка и оптика. Задние фонари должны также сменить форму и «начинку», которая в «топовых» комплектациях станет светодиодной.

Опциональный арсенал модели должен пополниться системой контроля «слепых» зон и бесключевого доступа в салон и цифровой комбинацией приборов. Интерьер выполнят в стилистике Renault Arkana, а также оснастят автомобиль вертикальным планшетом мультимедийной системы.

В продажу обновленное семейство «Лада Веста» должно выйти в 2022 году.