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На прототипе Lada Vesta FL отклеился камуфляж: оптика действительно стала у́же

От: Алексей Шмидт
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«АвтоВАЗ» продолжает обкатывать на дорогах Тольятти прототипы обновленной Lada Vesta FL, правда основные изменения в их дизайне по-прежнему скрывает маскировка. Накануне один из читателей сообщества «Avtograd News» прислал новые фотографии одной из таких машин, которые отличались от других однотипных небольшим нюансом – на попавшейся в объектив тестовой «Весте» отклеился камуфляж.

Маскировочная пленка отошла как раз в том месте, где расположена правая фара, впервые полностью обнажив эту деталь и подтвердив, что с обновлением оптика новой «Весты» станет действительно чуть у́же, чем сейчас, сильно напоминая внешне фару третьего поколения Dacia Logan.

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Ранее прототипы Vesta FL несколько раз подлавливали во время ночных дорожных испытаний. Сумерки сделали возможным видеть то, как светят новые светодиодные фары модели и работают задние фонари на LED-элементах.

Недавно стало известно, как будет выглядеть салон обновленного флагманского семейства «АвтоВАЗа» в «топовых» комплектациях. Если верить утекшим в Сеть снимкам, в дорогих исполнениях новая Vesta получит цифровую комбинацию приборов, блок климат-контроля, как у Renault Arkana и Duster, а также планшет мультимедийной системы и улучшенные материалы отделки. 

веста фл салон 1

Премьера Lada Vesta FL должна состояться в 2022 году. Тогда же начнутся ее поставки к дилерам. 

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