На прототипе Lada Vesta FL отклеился камуфляж: оптика действительно стала у́же

«АвтоВАЗ» продолжает обкатывать на дорогах Тольятти прототипы обновленной Lada Vesta FL, правда основные изменения в их дизайне по-прежнему скрывает маскировка. Накануне один из читателей сообщества «Avtograd News» прислал новые фотографии одной из таких машин, которые отличались от других однотипных небольшим нюансом – на попавшейся в объектив тестовой «Весте» отклеился камуфляж.

Маскировочная пленка отошла как раз в том месте, где расположена правая фара, впервые полностью обнажив эту деталь и подтвердив, что с обновлением оптика новой «Весты» станет действительно чуть у́же, чем сейчас, сильно напоминая внешне фару третьего поколения Dacia Logan.

Ранее прототипы Vesta FL несколько раз подлавливали во время ночных дорожных испытаний. Сумерки сделали возможным видеть то, как светят новые светодиодные фары модели и работают задние фонари на LED-элементах.

Недавно стало известно, как будет выглядеть салон обновленного флагманского семейства «АвтоВАЗа» в «топовых» комплектациях. Если верить утекшим в Сеть снимкам, в дорогих исполнениях новая Vesta получит цифровую комбинацию приборов, блок климат-контроля, как у Renault Arkana и Duster, а также планшет мультимедийной системы и улучшенные материалы отделки.

Премьера Lada Vesta FL должна состояться в 2022 году. Тогда же начнутся ее поставки к дилерам.