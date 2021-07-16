Chery Exeed VX, который привезут в Россию, получил на родине новую версию

В прошлом году компания Chery анонсировала для России несколько новинок под брендом Cheryexeed. Пока на нашем рынке китайская марка представлена только одним кроссовером TXL, но на родине ее линейка включает в себя сразу три модели: компактный LX, среднеразмерный TX и крупный флагман VX. Последний вышел в продажу в «Поднебесной» в марте и сейчас доступен только в 7-местной версии, однако вскоре получит 4-местный вариант.

Информация о двухрядном исполнении Exeed VX указана в документах китайского министерства промышленности. Фотографий салона в базе не оказалось, но можно посмотреть, как такой автомобиль будет выглядеть внешне. Судя по снимкам, четырехместный VX получит 2-цветную окраску кузова в стиле Rolls-Royce.

Новое оборудование в списке оснащения двухрядного Exeed VX не появилось. Впрочем, он итак был укомплектован весьма неплохо. В арсенал модели уже с начальной комплектации входят: светодиодная оптика, панорамный люк, цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а также 3-зонный климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.

По предварительным данным, 4-местный вариант Exeed VX будут продавать в Китае с 2-литровой бензиновой «турбочетверкой» TGDI мощностью 254 лошадиные силы и 390 Нм момента. Ассистировать ей будет 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

В России флагман Exeed должен появиться до конца 2021 года, но продавать его будут, скорее всего, только в семиместном варианте.