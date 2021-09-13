SsangYong готовит новый Korando: он будет брутальным внедорожником

Фото: CarsCoops

Первые два поколения внедорожника SsangYong Korando были классическими рамными внедорожниками, а сейчас терпящая бедствие корейская компания предлагает исключительно кроссоверы, в том числе и электрические. Но вскоре кое-что изменится. Автопроизводитель готовит новый внедорожник с индексом X200, который должен стать духовным наследником первых «Корандо». Как будет выглядеть такой автомобиль решили представить независимые дизайнеры портала «CarsCoops».

Официальный скетч нового внедорожника SsangYong

В основу рендерных изображений легли официальные скетчи, которыми SsangYong поделился этим летом. Тогда автомобиль носил заводское наименование KR10.

Официальный скетч нового внедорожника SsangYong

В дизайне нового внедорожника корейцы пообещали применить новый принцип «Powered by Toughness», воплощающий в себе четыре уникальных позиции: прочная архитектура, яркий контраст, неожиданное наслаждение и гармония с природой.

Новое направление в экстерьере машины можно проследить по контрастной ромбовидной радиаторной решетке, угловатых корпусах фар и точеном капоте. Не менее интересно смотрится передний бампер, большие противотуманные фонари, а также передние крылья, которые визуально выступают наружу, добавляя силуэту внедорожника динамики.

В качестве платформы для модели может выступить модульная архитектура Mahindra (MEMSA) или шасси на раме, как в Jeep Wrangler.

Под капотом внедорожника X200 ожидается появление как бензиновых, так и дизельных двигателей, помимо которых будет предложена и электрическая силовая установка. Впрочем, о каких именно моторах идет речь – пока неизвестно.

Главными конкурентами SsangYong X200 должны стать Ford Bronco, Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Премьера нового внедорожника корейского автопроизводителя, по слухам, состоится в начале 2022 года.