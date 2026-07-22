KGM зарегистрировала название Arirang: оно может достаться новому внедорожнику Rexton

Рендер: NYMammoth

Южнокорейская компания KG Mobility (KGM) подала заявку на регистрацию товарного знака Arirang. По данным местных СМИ, именно это название является одним из основных кандидатов для нового большого внедорожника, который придет на смену нынешнему Rexton.

После смены названия с SsangYong на KG Mobility компания приступила к обновлению модельного ряда и разработке новых автомобилей. Одним из ключевых проектов считается внедорожник с заводским индексом SE10, который должен стать преемником нынешнего Rexton и вывести бренд в новый этап развития.

Недавно KG Mobility сделала еще один шаг к дебюту нового флагманского внедорожника. Как сообщают южнокорейские СМИ, производитель подал заявку на регистрацию товарного знака Arirang, который ранее уже фигурировал среди возможных названий для модели с заводским индексом SE10.

Скриншот с патентной базы KIPRIS

Согласно данным патентной базы KIPRIS, заявка была подана 13 июля. Правообладателем указана компания KG Mobility Co., Ltd., а товарный знак зарегистрирован по 12-му классу, который включает автомобили. В настоящее время заявка находится на рассмотрении и еще не получила окончательного одобрения.

Интересно, что в тот же день KGM подала еще одну заявку – на товарный знак Athena Vision. Он также относится к автомобильной категории и, по предварительной информации, может использоваться для информационно-развлекательной системы следующего поколения Athena 2.0.

Фото: соцсети

Название Arirang уже появлялось ранее во время закрытых опросов, которые компания проводила среди дилеров и сотрудников. Тогда KGM предложила несколько вариантов имени для будущего внедорожника SE10 и попросила участников оценить, насколько каждое из них соответствует образу автомобиля, вызывает желание приобрести модель и отражает ее концепцию.

Впрочем, сама регистрация товарного знака еще не означает, что именно Arirang станет серийным названием внедорожника. Автопроизводители нередко заранее резервируют сразу несколько вариантов, чтобы сохранить возможность выбора на более позднем этапе разработки. Поэтому окончательное название модели пока остается неизвестным.

По предварительной информации, SE10 станет преемником нынешнего KGM Rexton. Разработка автомобиля ведется совместно с китайской компанией Chery Automobile.

Ожидается, что новый внедорожник предложат как минимум с двумя силовыми установками. Как сообщает южнокорейская пресса, в линейку войдут бензиновая версия и модификация с подключаемой гибридной системой (PHEV). Другие технические характеристики будущей модели компания пока официально не раскрывает.

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Напомним, сегодня KGM является единственным зарубежным автопроизводителем не из Китая, который продает свои машины в России официально. Правда на популярности моделей этой компании этот факт никак не отразился.

Так, к примеру, согласно данным «Автостат», за все время присутствия бренда в РФ ежемесячный объем продаж ее автомобилей в среднем составляет чуть более 300 машин, что можно считать крайне низким показателем в сравнении с конкурентами.

Для того, чтобы попасть в ТОП-10 по популярности на первичном рынке России, корейскому автопроизводителю необходим ежемесячный объем реализации свыше 2 тысяч машин, достигнуть которого компании будет крайне непросто.