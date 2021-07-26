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SsangYong разрабатывает новый Korando. Он будет настоящим внедорожником

От: Алексей Шмидт
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Близкая к банкротству корейская SsangYong всеми силами пытается найти инвесторов, которые позволят ей поправить текущее бедственное финансовое положение. Понимая, что текущей модельной линейкой их не заинтересовать, в компании решили, что ей пора вернуться к истокам. Сегодня был анонсирована новая модель, которая должна возвратить модели Korando статус настоящего рамного внедорожника, который тот носил в двух первых поколениях. 

Пресс-служба SsangYong распространила порцию скетчей этого брутального внедорожника. В корейской версии автомобиль обозначен как KR10, а в англоязычной – как X200.

Идейный наследник рамных «Корандо» на картинках выглядит как настоящий брутальный SUV. Получит ли он название Korando или же его имя окажется другим, пока неизвестно. 

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Технических подробностей о модели не приводится. Впрочем, с точки зрения «техники» ранее новый SUV SsangYong был заявлен как полностью оригинальный, не имеющий родственника с двигателем внутреннего сгорания.  

Что касается перспектив самой «СсангЙонг», то к компании уже около года присматривается американский стартап HAAH Automotive Holdings, однако с первого раза выкупить компанию у главного держателя акций (индийской Mahindra & Mahindra) не удалось из-за противодействия со стороны индийского правительства. Как сообщает издание «Automotive News», американцы попытаются сделать это вновь через специально созданную под эту задачу фирму Cardinal One Motors.

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