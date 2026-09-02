У корейского KGM большие проблемы на родине: продажи рухнули почти наполовину

Кроссовер KGM Torres

Компания KG Mobility (экс-SSangYong) завершила август с заметным снижением продаж, главным образом из-за слабого спроса в Южной Корее. Согласно статистике, раскрытой корейскими СМИ, внутренние поставки компании сократились на 43,3% по сравнению с августом прошлого года и составили 2300 автомобилей. Экспорт оказался значительно устойчивее, однако не смог полностью компенсировать провал на домашнем рынке.

Всего в августе KGM реализовала 6860 автомобилей – 2300 машин в Южной Корее и 4560 за ее пределами. Общий результат оказался на 22,6% ниже показателя за аналогичный месяц прошлого года.

На зарубежных рынках ситуация складывалась лучше. Продажи в Турции, Венгрии и других странах продолжили расти, благодаря чему экспортное направление сохранило положительную динамику. Однако резкое сокращение внутреннего спроса оказало слишком сильное влияние на общий результат компании.

Несмотря на сложности, в KGM рассчитывают на дальнейшее расширение присутствия за пределами Южной Кореи. В августе бренд KGM официально вышел на рынок Мьянмы, где представил электромобили Torres EVX и Musso EV. Следующим этапом должно стать развитие производства в Саудовской Аравии и Вьетнаме.

Напомним, бренд KGM сейчас представлен в том числе на российском авторынке. Причем официально. Экс-SsangYong является единственным представителем некитайских иностранных автомобильных марок, который поставляет в РФ свои машины по прямым каналам.

Предполагалось, что в ближайшем будущем компания наладит производство своих машин на предприятии «Автотор» в Калининграде, однако это до сих пор не произошло и вряд ли произойдет в этом году. По состоянию на май 2026 года KGM продал в России за 4 месяца всего 971 автомобиль.

Сейчас импорт новых машин KGM в РФ осложняется их мощностью. Вся линейка моделей компании, доступная для россиян (от Torres до Tivoli, Korando и Rexton), оснащается двигателями мощностью выше 160 лошадиных сил, что исключает их из попадания под льготные ставки утильсбора и делает итоговые цены на машины слишком высокими на фоне китайских конкурентов.