Aurus Arsenal удивил огромной массой и габаритами

Первые тестовые прототипы премиального минивэна Aurus Arsenal начали появляться на общественных дорогах России еще в 2018 году, но полноценные технические характеристики стали известны только сейчас. В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на «Арсенал», раскрывающий ряд подробностей о его габаритах и массе.

Согласно информации, заявленной в официальной документации, длина Aurus Arsenal равна 5980 мм, ширина – 2020 мм, высота – 2090 мм. Размер колесной базы составляет 3550 мм. Таким образом, российский вэн более чем на 1 метр длиннее, а также на 10 см шире и выше, чем Volkswagen Multivan T6.1.

В ОТТС указаны данные исключительно бронированной версии «Арсенала», хотя ранее на улицах Москвы появлялись и простые «легкие» модификации этой модели. Снаряжения масса пуленепробиваемого автомобиля составляет 4950 кг. Что интересно, по этому показателю он переплюнул даже заднеприводный «ГАЗон Next», причем сразу на 700 кг.

Никаких откровений по технике Одобрение типа транспортного средства не раскрыло. Учитывая единую модульную платформу, модели достанется тот же, что и у седана Senat двигатель: гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового бензинового V8, развивающая 598 лошадиных сил. Связку ей составит система полного привода и девятидиапазонный «автомат».

Пока «Аурус Арсеналы» официально не представлены и изготавливаются мелкосерийно по заказу силовых ведомств. За 3,5 года «НАМИ» выпустила менее 30 таких машин.