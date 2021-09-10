У китайского Tank 300 появилась версия для тяжелого бездорожья

Рамный внедорожник Tank 300, который концерн Great Wall собирается продавать на российском рынке, вскоре обзаведется специальной версией, адаптированной под тяжелое бездорожье. Первые снимки такой машины опубликовали китайские СМИ.

Как видно на выложенных в Сеть фотографиях, от обычного Tank 300 его экстремальная версия отличается измененной оптикой и решеткой радиатора, а также модернизированной подвеской с увеличенным клиренсом, усиленными бамперами и защитой, установленной в нижней части кузова. Кроме того, «трёхсотке» в версии для бездорожья достались колесные диски, обутые в «зубастую» резину, и крепление для лебедки.

О технической составляющей внедорожника пока информации нет. Сроки появления такого Tank 300 в продаже пока также не называют.

Ранее стало известно, что у «Танк 300» появится другая спецверсия, которая получит название Ranger. Такие автомобили будут отличаться от простых внедорожников наличием тюнингованной подвески, разработкой которой займется китайская компания Yunliang 4×4.

О том, что Tank 300 планируют привезти в Россию, стало известно еще в начале этого года. Внедорожник может получить на нашем рынке 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 227 лошадиных сил, агрегатированный 8-диапазонным «автоматом». Производством машин займется завод Haval в Тульской области.