Новая Lada Vesta FL засветила полностью светодиодную оптику (ночная съёмка)

Рендер новой Lada Vesta. Фото: открытые источники

«АвтоВАЗ» продолжает тестовую обкатку прототипов обновленной Lada Vesta FL. В конце прошлой неделе автомобиль был замечен во время ночных испытаний, в ходе которых, судя по всему, проверялась работа новых фар модели.

В видеороликах, появившихся в ленте сообщества «Avtograd News», засветились универсалы Vesta FL, которые перемещаются на дорогах Тольятти в темное время суток. На кадрах хорошо видно, как работает светотехника тестовых автомобилей, а сам свет фар серьезно отличается от того, который производит оптика актуальной «Весты».

Все дело в том, что испытуемые машины оснащены полностью светодиодной оптикой, включая фары головного света, задние фонари, «противотуманки» и даже подсветку номера.

Ранее сообщалось о том, что новая Lada Vesta может получить фары от третьего поколения семейства Renault Logan/Sandero. В каких версиях оптика Vesta FL будет полностью светодиодной – не уточняется, но, скорее всего, она окажется прерогативой исключительно дорогих исполнений.

Премьера обновленной Lada Vesta должна состояться в конце 2021 – начале 2022 года. Ранее стало известно, что пилотная партия новых «Вест» сойдет с конвейера уже этой осенью.