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В Россию везут новый недорогой китайский кроссовер. Его назовут JAC S3

От: Алексей Шмидт
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Компания JAC готовится к запуску в продажу в России нового кроссовера S3, производство которого налажено в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром» (город Костанай). По неофициальной информации, сейчас автомобиль проходит процедуру сертификации, после которой может появится у российских дилеров.

Наши коллеги с портала «Китайские автомобили» выяснили, что JAC S3 сертифицируют в России по двум типам автомобилей – с рабочим объемом от 1 до 1,5 литра включительно, а также от полутора до трех литров. И если по первому пункту все понятно – под капот кроссовера будут устанавливать 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 116 лошадиных сил, которым комплектуют эту модель в Китае, то по второму остаются вопросы. Что это за двигатель пока останется неясно, но, скорее всего, речь идет о прежнем атмосферном моторе с рабочим объемом в 1,6 литра (109 л.с.).

jac s3 new 2 1000

В Казахстане производство кроссовера JAC S3 стартовало в ноябре 2020 года. Костанайский завод выпускает его рестайлинговую версию. С обновлением китайский «паркетник» получил шестиугольную радиаторную решетку и двухэтажную головную оптику, а также слегка модернизированный задний бампер с крупной светотехникой.

jac s3 2 1000

В салоне модели появился большой дисплей мультимедийной системы, новая передняя панель, а люк в потолке заменила панорамная крыша. 

Цены на автомобиль в соседней республике начинаются от 4 миллионов 500 тысяч тенге или примерно 800 тысяч рублей по текущему курсу. 

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