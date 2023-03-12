У JAC будет бюджетный электрокар с дизайном MINI: будущий «Москвич»?

Компания JAC завоевала широкую известность в России только с началом выпуска автомобилей «Москвич», представляющих собой перелицованные кроссоверы этой китайской марки. Однако у себя на родине (в КНР) «Джаки» пользуются высоким спросом уже давно, а их модельный ряд продолжает расширяться автомобилями из новых классов.

В базе китайского минпрома появились первые фотографии нового бюджетного электромобиля JAC, который по своему формату сильно напоминает продукцию компании MINI.

Хэтчбек получит название EV3 и будет представлять собой 4-метровый батарейный автомобиль, оснащение которого в угоду низкой цены будет максимально простым.

С точки зрения габаритов новинка JAC практически полностью повторит 5-дверный MINI Cooper. Длина машины составит 4025 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1560 мм, а размер колесной базы будет равен 2620 мм. То же самое можно сказать и о внешнем облике, в котором заметны определенные отсылки к «МИНИ», включая как сами пропорции кузов, так и детали экстерьера, такие как овальные светодиодные фары, скругленные задние фонари и 5-лепестковые колесные диски с яркими вставками.

Технически, разумеется, JAC EV3 окажется полной противоположностью MINI. Приводить в движение машину будет бюджетный 95-сильный электрический двигатель, работающий в паре с литий-железо-фосфатным аккумулятором, установленным под полом. Если верить слухам, речь идет не об обычной тяговой батарее, а о новой полностью китайской разработке с большими цилиндрическими ячейками уникального типа.

Учитывая тот факт, что перелицованные легковые автомобили JAC сейчас продают в России под маркой «Москвич», есть основания полагать, что новинка китайской марки в перспективе может стать одной из новых моделей Московского автозавода.