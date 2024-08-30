Китайский рамный пикап JAC T9 оказался таким же безопасным, как новый Mitsubishi L200

В начале мая этого года компания JAC начала продажи в России своего пикапа T9, который во многих странах (в том числе у себя на родине в КНР) известен как Hunter. Модель заявлена как глобальная и сейчас предложена даже в Австралии, где недавно оценили уровень ее безопасности.

Рамный утилитарник из Китая прошел серию краш-тестов от местной организации ANCAP (аналог Euro NCAP) по последним протоколам безопасности и удивил оценкой, которая составила 5 звезд из 5 возможных.

Результат в испытаниях JAC T9 (он же Hunter) оказался точно таким же, как у нового Mitsubishi L200 (Triton), считающегося одним из самых желанных автомобилей в своем классе.

Китайскому пикапу удалось набрать 85% баллов в защите взрослых пассажиров, по 87 процентов в защите детей и уязвимых участников дорожного движения (пешеходов и велосипедистов), а также 89% в категории развитие безопасности.

Кроме того, JAC T9 удостоился лестных оценок от экспертов с точки зрения защиты водителя в испытаниях на лобовой удар по всей ширине передней части кузова, боковой удар, дальний боковой удар и хлыстовой удар соответственно.

Машину похвалили за эффективность ее ремней и подушек безопасности во фронтальном тесте с большим перекрытием.

Впрочем, у модели был найден и один недостаток – автомобиль пожурили за «посредственную» защиту грудной клетки заднего пассажира, но это не повлияло кардинальным образом на ее итоговую оценку.