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Смарт-кроссовер «Кама-1» появится не раньше 2024 года

От: Алексей Шмидт
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С появлением первых ходовых макетов нового электрокара «Кама-1» ряд СМИ поспешно обозначил в качестве сроков запуска модели в производство 2021 год. В реальности же дела обстоят несколько иначе. Смарт-кроссовер привезли на выставку «Комтранс-2021», в ходе которой раскрыли предварительные даты начала его производства. 

Как сообщил глава пресс-службы «КамАЗ» Олег Афанасьев, «Каму-1» ожидают длительные испытания, после чего компания рассчитает его стоимость.

«Предварительно, учитывая весь цикл испытаний, не раньше 2024 года», – обозначил сроки запуска «Камы-1» в серийное производство руководитель пресс-службы Камского автозавода Олег Афанасьев в интервью изданию «РГ».

Напомним, «Кама-1» представляет собой компактный электрический кроссовер с клиренсом в 160 мм. Машина комплектуется литий-ионной батареей на 33 кВт/ч, обеспечивающая ее запас хода в 250 километров. Электрический двигатель мощностью 80 кВт/ч (109 лошадиных сил) приводит в движение задние колеса, разгоняя автомобиль до максимальной скорости в 150 километров в час. Первую «сотню» с места машина достигает за 6,7-6,8-секунды. 

Предварительная цена электрокара, обозначенная в конце прошлого года, составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. 

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